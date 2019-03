Els serveis socials de Barcelona registren un nou rècord de persones ateses

Els serveis socials han atès 6.223 persones més que el 2016 i 2.322 més que el 2017; en el global del mandat, l'augment d'usuaris és d'un 13%

Més usuaris que mai i reducció del temps d'espera. Aquestes són les principals conclusions del balanç dels serveis socials de Barcelona que ha presentat l'Ajuntament. Els centres de serveis socials van atendre 83.960 persones, que van esperar de mitjana 20 dies per ser ateses, tenint en compte que els casos més urgents s'acostumen a abordar en un termini de 48 hores, segons el consistori. La xifra representa el temps d'espera més baix dels últims quatre anys.Els serveis socials han atès 6.223 persones més que el 2016 i 2.322 més que el 2017. En el global del mandat, l'augment d'usuaris és d'un 13%. Segons la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, l'increment no és només conseqüència d'un augment de les necessitats socioeconòmiques dels barcelonins. "Hem estat més proactius, ara Barcelona atén més i millor", assegura.Pel que fa a la reducció del temps d'espera, ha tingut continuïtat amb l'inici del 2019, ja que al gener la mitjana va ser de 17,78 dies, el termini més curt des del febrer del 2015, quan els serveis socials atenien 10.000 persones menys.Ortiz atribueix l'augment d'usuaris i la reducció del temps d'espera als resultats del pla d'Acció Impulsem. Entre altres projectes, el pla inclou el VINE, una iniciativa perqupe les primeres atencions als usuaris siguin grupals i no individuals. "És important que siguin consicents que hi ha més persones en la seva situació, fins ara no es feia un bon acompanyament", valora la tinent d'alcaldia.Deu centres de serveis socials de la ciutat ja han implementat el VINE durant el 2018 com a prova pilot i l'Ajuntament preveu estendre'l arreu de la ciutat a l'estiu. Segons el consistori, la mesura ajuda a agilitzar l'accés als serveis socials i per això preveu que que es pugui reduir encara més el temps d'espera. Durant el darrer mandat, l'atenció grupal s'ha incementat un 89%.A banda del VINE i l'atenció grupal, el pla d'acció Impulsem s'executa en quatre línies més. La primera té l'objectiu eliminar la burocràcia de la qual s'han de fer càrrec els treballadors dels Serveis Socials. "Derivar feina a l'Oficina de Prestacions Econòmiques ens ha permès hagin de fer menys informes i hagin de tramitar menys ajudes econòmiques, tenint més temps així per fer vincle amb l'usuari", diu Ortiz. Van en la mateixa línia el nou sistema d'informació SIRIUS i el nou model d'atenció a la independència, que encara no estan del tot desplegats.La segona és el desenvolupament d'una organització més felxible. Això passa per un treball conjunt amb les àrees de salut i educació i s'ha posat en pràctica a través de l'intercanvi de dades i la incorporació de 20 educadors de serveis socials que treballen directament a les escoles. La tercera és la revisió dels horaris d'atenció als centres per fer-los més accessibles i la quarta, la millora dels serveis a partir dels coneixements dels professionals que hi treballen.

