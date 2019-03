VÍDEO «La resposta final de Santamaría sobre la DUI va ser una victòria de les defenses»

"No ho sé". "No ho recordo". Aquestes dues frases han ressonat infinitat de vegades aquesta setmana entre les quatre parets de la sala segona del Tribunal Suprem, on s'està jutjant els líders independentistes. Ni Soraya Sáenz de Santamaría sabia si la DUI es va votar al Parlament i si va publicar-se, ni Rajoy recordava haver mantingut reunions amb Íñigo Urkullu, ni tampoc Juan Ignacio Zoido semblava haver assumit cap mena de responsabilitat en l'operatiu policial de l'1-O. La mala memòria -intencionada o no- dels membres del govern Rajoy ha estat un dels temes centrals de la tercera entrega d'Amb toga: anàlisi penal, el consultori setmanal de NacióDigital.





Josep Maria Tamarit, catedràtic de Dret Penal per la Universitat Oberta de Catalunya, considera que el "no ho sé" que va verbalitzar finalment l'exvicepresidenta espanyola -pressionada per Olga Arderiu, advocada de Carme Forcadell- sobre la votació de la declaració d'independència va ser "una victòria per a les defenses". "L'estratègia els va funcionar molt bé, es va transformar el somriure arrogant en un moment deshonrós", reflexiona. Tamarit considera que Santamaría va quedar en una situació de "manca de credibilitat".En resposta a preguntes dels lectors sobre la declaració de Zoido, el catedràtic posa sobre la taula el concepte de testimoni renuent. Aquest terme fa referència a les declaracions en què no es falta substancialment a la veritat, però sí que s'altera "ometent dades rellevants o amb inexactituds".Tamarit considera que hi ha "molts indicis" per pensar que l'exministre d'Interior va "evitar respondre qüestions que coneixia", sobretot relacionades amb el dispositiu policial per torpedinar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. "Amb la llei a la mà, es van poder veure moltes reticències a contestar qüestions que, com a exministre d'Interior, es fa molt difícil creure que no sabés", assenyala.El catedràtic de la UOC titlla la presó preventiva de "desproporcionada i abusiva" i posa l'accent en què, cada dia que passa de judici a l'alt tribunal espanyol, més evident es fa "la feblesa de les acusacions i del suposat risc de fuga per mantenir-los empresonats". "Cada dia ens hauríem de preguntar per què no estan en llibertat", remarca.Tamarit llegeix l'entrada en escena de Vox com un fet secundari. "Potser no tenien massa cosa a preguntar", ironitza. L'escena de Baños i Reguant negant-se a respondre la formació d'extrema dreta - que els va costar l'expulsió del Suprem i, per ara, una multa -, va servir per mostrar l'"anomalia" que representa un partit ultra participant en un procés penal amb igualtat de drets que qualsevol altra part processal. "No passa en cap altre país europeu que un partit polític pugui ser part d'una causa", conclou.En la resta de conversa en streaming, que es pot recuperar sencera en el vídeo que encapçala aquesta notícia, el catedràtic valora sobre què pot implicar la relliscada de Rajoy, que va mencionar la declaració prèvia de Soraya, opina sobre el valor d'una estratègia de defensa basada a diluir els efectes de la DUI i recull les conseqüències -també penals- a les quals es poden afrontar els exdiputats de la CUP.

