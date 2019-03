L'alcaldessa de l'Albi i actual directora de serveis territorials de Presidència, Anna Feliu, es perfila com la candidata lleidatana de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats.Després que Toni Postius hagi anunciat que posa punt final al seu periple a Madrid , la formació treballa en l'elaboració duna llista que estaria encapçalada per Feliu, per bé que els candidats encara s'han d'escollir en les assembles comarcals, que es faran aquest dissabte.Segons fonts de la formació, Feliu és un dels noms que sona amb força, encara que han aparegut altres figures com la de Josep Felip, Miquel Puig o Concepció Cañadell.Pel que fa al Senat, Mayte Rivero continuaria al capdavant de la formació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor