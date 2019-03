Toni Albà demana no boicotejar el «Polònia» perquè «dona ales als que volen tancar TV3»

6/ voldrien tancar @tv3cat .

No seria just.

És hora de fer pinya i de no donar-nos per vençuts. El món no s’acaba per un twit ni per un sou.

Si ens tanquen TV3 voldrà dir que el català, l’educació i tot el demés ja està tancat.

Cal fer pinya: les llibertats estan en joc. — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 1 de març de 2019

L'actor Toni Albà ha demanat aquest divendres que no es facin boicots contra el programa 'Polònia' després que se l'hagi apartat "temporalment", tal com ha confirmat la productora Minoria Absoluta. A través d'una piulada, Albà ha assenyalat que demanar boicots al Polònia "només donaria ales als que voldrien tancar TV3" i "no seria just".Albà ha agraït tant el suport rebut com les crítiques i ha destacat que l'equip de direcció del programa amb Toni Soler al capdavant sap en cada programa "analitzar el què i el com" i "repartir estopa polonesa a tothom". "Tots plegats reben molta pressió per aconseguir que cada setmana surti el Polònia que intenta fer riure a tothom" i "pressions que venen per tots cantons, com podreu imaginar", ha afegit.Tot va començar amb una piulada de diumenge passat quan l'actor, amb motiu del viatge de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, i el seu grup parlamentari a Waterloo, va escriure: "Vigila, no passis de llarg i vagis a petar a Àmsterdam... allà estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!" L'actor va rebre una allau de crítiques per aquesta piulada "masclista", inclosa la direcció del programa Polònia i de Minoria Absoluta, així com de la CCMA. La productora ha confirmat aquest divendres que se l'apartava "temporalment" del Polònia.En una extensa piulada, Albà ha defensat aquest divendres que al Polònia "hi treballen uns professionals excel·lents" i ha citat als actors i actrius, els equips de caracterització, perruqueres, tècnics, muntadors, microfonistes, sonoritzadors, il·luminadors, l'equip d’Art, vestuari, càmeres i ajudants, guionistes i direcció d’actors i realitzadors, així com l'equip de producció.Ha apuntat que tot l’equip de direcció fan "malabarismes per mantenir un ull clínic de tot allò que es grava i s'emet usant les dues eines de Toni Soler: la lupa per analitzar el què i el com i les balances per repartir estopa polonesa a tothom".Després que dijous diversos mitjans informessin que s'havia apartat a Albà, es va fer una crida a les xarxes socials a boicotejar el programa d'aquest mateix dijous com a protesta. Albà ha demanat a tothom que segueixi gaudint del 'Polòna' cada setmana. "No seria just per a la família polonesa que per culpa d'una situació personal meva, els "castigueu" a tots demanant un boicot que només donaria ales als que voldrien tancar TV3".L'actor ha dit que és hora de "fer pinya" i que ningú es doni per vençut. "El món no s'acaba per un twit ni per un sou". Segons Albà, si es tanca TV3 "voldrà dir que el català, l'educació i tota la resta ja està tancat. Cal fer pinya: les llibertats estan en joc", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor