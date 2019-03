L'Estat obligarà les empreses a publicar els salaris per detectar diferències entre homes i dones

El govern espanyol ha aprovat un reial decret de mesures per afavorir la igualtat entre homes i dones i, entre les accions aprovades, obligarà les empreses a publicar les taules salarials perquè els treballadors puguin conèixer si hi ha diferències de sou entre homes i dones. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dit que cal "reivindicar" acabar amb la desigualtat "injusta" de no conèixer si un company home cobra més que una dona per fer la mateixa feina. Per això, les empreses de més de 50 treballadors hauran de publicar les taules salarials.Els treballadors podran consultar-les a través de la representació sindical o de manera personal. Una altra mesura també obliga a les empreses a tenir i registrar plans d'igualtat. L'Estat donarà un any a les empreses de més de 250 treballadors i tres a les que tenen més de 50 treballadors.

