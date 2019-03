Aragonès, sobre la Guàrdia Civil: «Ja ens té acostumats a actuar de forma poc seriosa»

"La Guàrdia Civil ja ens té acostumats a actuar de forma poc seriosa". Aquesta és la valoració que fa el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, de les noves proves que presumptament hauria aconseguit l'Institut Armat sobre el procés.Un informe recull que el departament d'Economia, llavors liderat per Oriol Junqueras, hauria gastat 17 milions d'euros en "desenvolupar les primeres fases de la futura agència tributària catalana", segons avança El Confidencial Aragonès no ha dubtat en etzibar que la Guàrdia Civil "hauria de revisar les formes d'investigació i els seus mètodes". El mateix vicepresident han apuntat que "només puc assegurar que els recursos de la Generalitat s'han invertit de forma legal, escrupolosament legal". I ha afegit que "si la policia entén que millorar els sistemes informàtics per a la recaptació d'impostos és malversació, s'està equivocant com s'està demostrant en el Suprem" i ha recordat que "tampoc van veure violència durant l'1-O".A més, ha recriminat que la Guàrdia Civil filtri documents a la premsa i segons el que "diuen que es denuncia, encaixa amb les competències de la Generalitat".El conseller ha fet aquestes declaracions durant una visita a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on ha presentat el projecte del nou hospital amb la consellera de Salut, Alba Vergés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor