Mas, Ortega i Rigau paguen les multes de la condemna pel 9-N

L'expresident de la Generalitat Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau han pagat les multes de la condemna pel 9-N, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Mas ha abonat 36.000 euros, Ortega ha pagat 30.000 i Rigau, 24.000.També han de complir penes d'inhabilitació, que han començat a comptar des del 23 de gener, tot i que les defenses van demanar que es fixés com a inici la data de la primera sentència i no la decisió ferma del Suprem.El TSJC, però, va confirmar les dates de finalització de les penes. Mas estarà inhabilitat fins al 21 de febrer del 2020 (un any i un mes), Ortega ho estarà fins al 19 d'octubre del 2019 (nou mesos), i Rigau acabarà la pena el 19 de juliol d'aquest any (sis mesos).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor