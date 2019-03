El govern espanyol aprova ampliar el permís de paternitat a 16 setmanes en tres anys

El govern espanyol ha aprovat un decret que preveu l'ampliació del permís de paternitat amb l'objectiu que en tres anys siguin iguals per a pares i mares. La mesura suposa ampliar el permís a 16 setmanes en tres anys. Segons el plans de l'executiu, aquesta any ja passarà de cinc a vuit setmanes, el 2020 arribarà a les dotze i el 2021 a les setze setmanes. D'aquesta manera, en tres anys els permisos serien iguals per a pares i mares.La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assenyalat que Espanya va amb "retard" però que amb la mesura en tres anys estarà en la mitjana dels països de la UE. L'executiu de Pedro Sánchez ja portava aquesta mesura als pressupostos, que el Congrés va tombar. Per això, ara ho aprova a través d'un reial decret-llei de mesures per afavorir la igualtat entre homes i dones, que haurà de convalidar el Congrés.

