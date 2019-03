La Policia de Barri de Barcelona completa el seu desplegament amb 31 nous agents

L'Ajuntament de Barcelona ha completat el desplegament de la Policia de Barri de la Guàrdia Urbana, després que 31 nous agents s'hagin incorporat a les unitats de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi.Ara a la ciutat hi haurà 140 agents que treballaran com a policies de barri, que tenen l'objectiu de reballar sobre els problemes de convivència i seguretat a través d’una tasca transversal amb la resta de serveis públics. La tasca es duu a terme a través d'una coordinació amb la ciutadania organitzada en entitats i associacions de veïns i comerciants i vol donar resposta a les demandes directes dels veïns a la Guàrdia Urbana.El desplegament de la Policia de Barri es va iniciar el 2017 a Nou Barris i des d'aleshores els agents han rebut una formació multidisciplinària de 80 hores, amb el suport de la Universitat de Barcelona.La formació s'ha centrat en la detecció i intervenció en conflictes de convivència, l’anticipació al conflicte, l’assertivitat en situacions hostils, la comunicació, l’acció comunitària, els serveis públics de ciutat i de districte i coneixements temàtics com la diversitat religiosa o la perspectiva de gènere.Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc són els districtes que tenen Policia de Barri des de fa més temps i durant el 2018 van obrir un total de 1.270 casos, pràcticament el doble de casos dels que van obrir l’any 2017 amb el model anterior. El 55% dels casos eren referents a la convivència i el 25% a molèsties a l'espai públic.

