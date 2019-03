Perilla el Doctor Music Festival

L'entitat ecologista Ipcena vaticina que el Doctor Music Festival previst a l'estiu a les Valls d'Àneu , al Pallars Sobirà, no es podrà celebrar. Així ho ha avançat a La Xarxa el seu portaveu, Joan Vázquez, després d'analitzar unes al·legacions presentades pels promotors que mantenen la zona d'acampada en terrenys inundables.El projecte es va paralitzar ara fa tres setmanes, arran de la publicació d’un informe desfavorable per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Els promotors han presentat unes al·legacions on modifiquen majoritàriament la zona d’aparcament del festival, unes noves condicions que segons Ipcena són “inviables”, ja que situen algunes d’aquestes noves zones d’aparcament a 40 minuts a peu d’Escalarre.La possible suspensió o ajornament del Doctor Music Festival suposaria un contratemps a les comarques pallareses, especialment al Pallars Sobirà, on s’han esmerçat molts esforços i recursos per acollir aquesta edició commemorativa del festival.

