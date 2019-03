Demanen 17 anys de presó per a l'acusat de matar un home d'un tret a Vic el 2016

El fiscal demana 17 anys de presó per a l'acusat de matar un home d’un tret a Vic. Els fets van tenir lloc el juliol de 2016, després d'una baralla amb la víctima en el pis on, conjuntament amb altres famílies, tot dos residien. L'acusat, de nacionalitat xinesa, es va endur el cadàver, embolicat amb una manta, i el va amagar en una zona boscosa a Sant Julià de Vilatorta . Pel camí va llançar la pistola en un aparcament de la capital osonenca. La fiscalia l'imputa un delicte d'assassinat amb traïdoria i un de tinença il·lícita d'armes. El judici arrencarà dilluns vinent a l'Audiència de Barcelona.Els fets es remunten el juliol del 2016. Segons recull l'escrit del fiscal, l'acusat, de nacionalitat xinesa, vivia amb la seva dona i la seva filla en un pis a la Rambla del Carme. Al mateix immoble vivien altres persones, entre elles la víctima.El dia 7 de juliol, l'acusat i la víctima haurien tingut una discussió. Segons la fiscalia, la víctima el va amenaçar amb un ganivet i hauria estat necessària la intervenció d'un tercer. Va ser llavors que l'acusat va anar a la seva habitació a buscar una pistola, per a la que no tenia permís.Apuntant-li al cap, va efectuar un primer tret, que no li va arribar a impactar perquè un dels testimonis el va empentar. Tot seguit, però, va tornar a apuntar-lo i el va disparar al pit, causant-li la mort.Després de netejar la sang, l'acusat es va endur el cadàver amagat amb una manta en el cotxe de la seva dona. Va llançar la pistola en un aparcament del carrer Nord de Vic i es va desplaçar fins al Coll de Romagats, a Sant Julià de Vilatorta, on va fer un forat i va amagar el cadàver.Els Mossos van tenir coneixement de l'assassinat dos dies després i van detenir l'acusat, malgrat que no van poder localitzar el cos. Ell mateix hauria estat qui, 15 dies després, hauria informat la policia d'on es trobava amagat La fiscalia demana per a l'acusat 16 anys de presó pel delicte d'assassinat amb traïdoria i un per la tinença il·lícita d'armes. També ordena que no es pugui acostar a menys d'un quilòmetre del domicili de la dona de la víctima i del seu fill.