La Moncloa afirma que no parla amb independentistes sinó amb «governs autonòmics»

El diàleg ha tornat a la taula del consell de ministres però per ser rebaixat al màxim. Després de l'abrupte trencament per part de Pedro Sánchez, com a pas previ a la convocatòria d'eleccions, la Moncloa va explicar que els contactes bilaterals seguien, entre altres coses per aprovar decrets socials en el tram final de la legislatura . "Hem complert amb l'obligació de tenir diàleg institucional amb els governs autonòmics. No parlem amb independentistes, parlem amb governs autonòmics", ha afirmat la vicepresidenta Carmen Calvo en un intent de treure-li rang polític."Amb les paraules es pot fer molt de mal a la Constitució", ha explicat en un intent de rebutjar la imatge d'una col·laboració intensa amb els independentistes.Calvo ha comparegut en la roda de premsa posterior al consell a la Moncloa acompanyada del ministre d'Exteriors Josep Borrell, que presentava mesures en relació al Brexit i el pla Àfrica. De fet, Borrell ha afirmat que malgrat que el Regne Unit no forma part de l'espai Schenguen ni de l'euro "la desconnexió és complicada". "Imaginin-se si es fes en altres casos de forma més brusca", ha afirmat en clara referència a Catalunya i sense que ningú li ho preguntés.Serà segurament la seva darrera aparició en seu governamental, ja que Pedro Sánchez l'ha designat com a candidat del PSOE a les eleccions europees de maig.

