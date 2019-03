La taxa d'ocupació femenina arriba al 50% a Barcelona

En quatre anys, la vida laboral de les dones de la capital catalana ha millorat pel que fa ocupació i economia social. La taxa d'activitat femenina ha passat del 54,7% al 57% entre 2015 i 2018, i, en el mateix període, el nombre de dones ocupades ha augmentat gairebé un 8%. A més, prop de 60 dones han participat en programes per inserir-se en sectors principalment masculinitzats -com el de bombers-, i s'ha facilitat l'accés de 6.044 dones a la ciència i les tecnologies de la informació, segons ha informat aquest divendres l'Ajuntament de Barcelona. En total, 55.600 dones han tingut contacte amb alguna de les iniciatives impulsades pel consistori.Barcelona Activa i el Departament de Transversalitat dins del Pla de Justícia de Gènere -impulsat per la regidoria de Feminismes i LGTBI- van apostar l'any 2015 per unes polítiques actives per tal de millorar les condicions laborals de les dones de Barcelona. Aquest divendres, la regidora de Feminismes i LGTBI de la ciutat, Laura Pérez, ha fet balanç d'aquests quatre anys, considerant que ha estat "molt positiva" i que això "anima a seguir treballant".Al llarg d'aquests quatre anys, ha explicat Pérez, s'han impulsat programes de formació, assessorament i contractació que han ajudat les dones a millorar les seves condicions de vida i inserció socio-laboral. Alhora, s'han impulsat projectes que potencien el binomi dona i ciència, per "treballar contra l'escletxa digital que existeix a la ciutat".Algunes de les dades que Pérez també ha posat de relleu són les 1.860 dones que han accedit a plans d'ocupació laboral en els darrers quatre anys. "Per primera vegada, l'any 2018 el número de dones ateses pels dispositius d'inserció sociolaboral del projecte Treball als Barris ha estat superior al d'homes, arribant a 1.005", ha celebrat la regidora.El programa Làbora -a través de l'àrea de Drets Socials- ha treballat per al foment d'ocupació, apropant les dones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. En total, 3.906 dones hi han participat. A més, s'ha impulsat el projecte "Dones trencant amb la precarietat", amb 55 dones que viuen en situacions de precarietat i que han treballat l'apoderament i la millora de vida. Leticia Ponce, del projecte, ha destacat que "ara cal treballar per arribar a les dones que no han pogut accedir-hi encara".Pérez també ha reivindicat que s'han duplicat els programes de l'escola de dones professionals, directives i emprenedores, arribant a 510 dones l'any 2018 i s'ha ampliat amb el projecte Lidera. Aizea Juarros, de la iniciativa, ha explicat que l'objectiu és augmentar la presència de dones en els càrrecs de decisió, trencant així el sostre de vidre i acabant amb la segregació vertical. En total, 958 dones hi han participat.La regidora de Feminismes i LGTBI ha remarcat que la lluita contra la feminització de la pobresa "ha estat la prioritat absoluta des de fa quatre anys". En aquesta línia, ha afegit que cada vegada aquest debat guanya pes als mitjans i als carrers, i fins i tot, a les empreses: "S'han acostat 26 empreses a Barcelona Activa amb la intenció de millorar les condicions de les dones", i ha afegit que "l'interès va creixent i és difícil de revertir", però que "queda molta feina per fer tot i que estem en camí cap a la igualtat".Aquests quatre anys l'Ajuntament ha incorporat clàusules de gènere a les contractacions de l'Ajuntament amb les empreses perquè tinguin plans d'igualtat, s'ha posat en marxa un servei d'assessorament a empreses en igualtat de gènere, s'han creat Punts de Defensa dels Drets Laborals a tres districtes i s'ha elaborat un protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe.Malgrat aquests avenços en matèria de gènere, Pérez ha comunicat que davant l'anunci d'HazteOir de fer circular el seu autobús per la ciutat, per ara "el millor és ignorar-los". De moment, doncs, l'Ajuntament no contempla "dedicar esforços" al vehicle sinó a la preparació de la vaga del 8 de març. Pérez ha dit que el govern municipal destinarà la força a la vaga i que confia en una mobilització massiva. "Tenim molts motius encara per sortir al carrer aquest 8 de març", i ha afegit que queda pendent treballar en una fiscalitat justa per raó de gènere i en uns pressupostos equitatius.

