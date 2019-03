L'Ajuntament de Barcelona estudia implantar un peatge per circular per la ciutat

Després que aquesta setmana el departament de Territori i Sostenibilitat hagi registrat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a Barcelona i 40 municipis de l'àrea metropolitana, l'Ajuntament barceloní ha transmès que estudia la creació d'un peatge urbà a la ciutat per reduir els nivells de pol·lució.Així ho ha assegurat la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Janet Sanz, que ha aclarit que la mesura està en "fase d'estudi avançat" i que no és viable aplicar-la a curt termini.Sanz ha supeditat l'impuls de la mesura a les iniciatives que es duguin a terme des de la Direcció General de Trànsit (DGT), que ha repartit etiquetes identificatives per classificar els vehicles més contaminants. Aquests, no podran circular pel perímetre que comprenen les rondes a partir del 2020.La tinent d'alcaldia considera "insuficients" les mesures impulsades per la DGT i assegura que el govern municipal "implementarà allò que sigui necessari per defensar la salut pública i l'aire net".Sanz també ha instat l'estat espanyol a millorar el servei de Rodalies de Renfe. "No té cap sentit no tenir un servei com Déu mana si la majoria de cotxes que entren a Barcelona ho fan des de l'àrea metropolitana", ha valorat.Sanz ha assegurat que coneixen "els pros i contres" de la implementació del peatge urbà però ha assegurat que l'estudi de la mesura tirarà endavant. A més, ha avançat que l'Ajuntament aplicarà de manera "immediata" restriccions del trànsit a la ciutat quan es registri un preavís o avís de contaminació.

