Cs porta a la Fiscalia les subvencions de la Generalitat a Acció Cultural del País Valencià

Ciutadans ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra les subvencions que la Generalitat de Catalunya atorga a l'entitat Acció Cultural del País Valencià. La formació taronja ha assenyalat que des de l'any 2003, tant amb els governs tripartits com amb els de Convergència i ERC, l'administració catalana ha pagat "més de 10 milions d'euros a una entitat que "difon el missatge separatista a la Comunitat Valenciana", fet que considera que pot ser objecte d'"irregularitats".La diputada Sonia Sierra ha titllat d'"indignant" que els catalans hagin de pagar "la hipoteca i la reforma de l'edifici" que té aquesta entitat al centre històric de València i ha considerat que si la Generalitat concedeix aquesta subvenció és per comptar amb una "eina de propaganda separatista" més. El dirigent valencià Toni Cantó ha afegit que Acció Cultural del País Valencià és una "ambaixada que propaga el missatge nacionalista i supremacista" del president Quim Torra i ha lamentat que també "el tripartit valencià estigui regant generosament" aquesta entitat.Ciutadans reivindica que els recursos es destinin a altres qüestions com reduir les llistes d'espera a la sanitat, a serveis socials o a les escoles bressol. De fet, Cantó ha subratllat la necessitat de treure "les urpes" que estan "adoctrinant" els nens a les escoles.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor