Sánchez aprova un altre decret del lloguer de mínims: amb incentius fiscals i sense limitar els preus

Segon intent del govern de Pedro Sánchez per aprovar mesures urgents en matèria d'habitatge. En l'últim consell de ministres previ a la convocatòria d'eleccions, l'executiu socialista ha aprovat un altre decret per modificar les condicions a les quals s'accedeix a habitatges de lloguer, per bé que com en l'anterior iniciativa -tombada al Congrés- la regulació no preveu limitar el preu dels lloguers. Això sí, incorpora com a novetat l'elaboració d'un índex de preus orientatiu que hauria d'estar enllestit en vuit mesos. El govern espanyol planteja incentius fiscals als propietaris que segueixin aquest índex de referència. Tot i publicitar l'ambiciós "gir social" dels canvis aprovats aquest divendres, el govern espanyol no regula els preus sinó que proposa una llista referencial, una mesura que la Generalitat ja aplica.El decret també incorpora que s'allarguin els contractes de lloguer de tres a cinc anys -en el cas que l'arrendador sigui persona física- i fins a set anys -si es tracta d'un titular jurídic-. Tot plegat, sempre i quan sigui el PSOE qui continuï a la Moncloa després de les eleccions del 28 d'abril. A diferència del primer decret aprovat per l'executiu de Sánchez, que va ser frenat per Podem i els grups independentistes al Congrés, ara el govern socialista l'ha acordat amb la formació de Pablo Iglesias. "Agraïm el suport parlamentari", ha exposat la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Ara bé, no ha pogut aclarir si disposa del "sí" dels partits independentistes. "Hem parlat amb els grups parlamentaris", s'ha limitat a dir Calvo. "Millorem i completem l'anterior decret", ha afegit la dirigent socialista, que ha rebutjat les acusacions de fer electoralisme via validació de decrets.Tot i que no limitarà el preu dels lloguers, el text que validarà el consell de ministres recull la creació d'un sistema estatal d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge, al qual es vinculen determinats estímuls de la política fiscal. Es tracta d'una iniciativa similar a la que va impulsar Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona. També s'estableix la possibilitat de creació de sistemes d'índexs de referència autonòmics per dissenyar les polítiques i programes públics en matèria d'habitatge en els respectius àmbits territorials.Calvo ha recalcat, entre les mesures més destacades, l'índex de referència de preus -vinculat a l'increment de l'IPC-, i les bonificacions en l'impost sobre béns immobles (IBI) per als propietaris que segueixin les llistes indicatives de preus. La vicepresidenta s'ha referit a l'"equilibri" entre propietaris i arrendataris que fixa el decret i s'ha mostrat satisfeta per atendre la "preocupació" de molts ciutadans sobre l'habitatge, especialment els més joves, així com per avançar en la lluita contra els desnonaments.Tot i que la Moncloa ha verbalitzat que el decret suposa un pas endavant, Podem encara ho considera "insuficient". Així ho ha verbalitzat el diputat Rafa Mayoral, que ha explicat que determinades mesures incorporades al decret milloren la situació dels lloguers, però "no punxen la bombolla". Així, ha subratllat que entre les mesures integrals que proposava la seva formació hi figuraven ampliar el límit de les pujades dels preus del lloguer segons l'IPC als contractes en vigor.

