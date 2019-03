Mercabarna va distribuir 2,2 milions de tones d'aliments el 2018, un nou rècord històric

Mercabarna va tancar l'any passat amb nou rècord històric pel que fa a la comercialització d'aliments. Les 700 empreses que hi operen van distribuir 2,2 milions de tones, un 4% més que el 2017. L'elaboració de producte fresc per a l'hostaleria a la Zona d'Activitats Complementàries (ZAC) va registrar un increment del 6,76% amb gairebé un milió de tones comercialitzades, consolidant-se com el sector que més creix.El de fruites i hortalisses va distribuir 1,1 milió de tones el 2018, un 2,2% més que l'any anterior. El president de Mercabarna, Agustí Colom ha destacat que aquest volum de vendes s'ha traduït en una facturació de 5.500 milions d'euros.Aquesta xifra situa el mercat com la cinquena empresa catalana en volum de facturació. Pel que fa al benefici, també va ser de rècord l'any passat situant-se en els 10,4 milions d'euros abans d'impostos.

