Reunió Bonvehí-Sànchez a Soto del Real en ple pols per la llista al Congrés

David Bonvehí, president del PDECat, es reunirà aquest divendres a la presó de Soto del Real amb Jordi Sànchez, president de la Crida Nacional per la República, tal com ha avançat El Periódico i han confirmat afonts coneixedores de la trobada. En aquesta cita es tractarà la composició de les llistes al Congrés dels Diputats i, també, la relació entre el PDECat i la Crida, per ara indefinida i no exempta de tensió.De fet, l'entorn de Carles Puigdemont ha pressionat en els últims dies des de Waterloo per situar Sànchez com a candidat al Congrés dels Diputats , per bé que encara no està descartat -ni molt menys- la possibilitat que Josep Rull encapçali la llista. Una de les idees que Puigdemont ha traslladat a la direcció és que en tres demarcacions el cap de cartell sigui un pres, però finalment no s'ha arribat a concretar.El PDECat té intenció de concórrer a les eleccions espanyoles sota el nom de Junts per Catalunya (JxCat), utilitzat ja el 21-D del 2017 i que serà l'epígraf sota el qual es presentarà a les municipals de finals de maig. El partit ha encetat el procés de primàries internes per triar candidats a Madrid, tot i que la direcció executiva es reserva el dret de poder incorporar noms que no hagin sortit de les primàries territorials.Hi ha dos dirigents que, per ara, semblen fixos en el disseny que s'ha fet des de Waterloo. Es tracta de Míriam Nogueras, que podria ser la número dos de Sànchez o Rull -en funció de qui acabi sent candidat-, i d'Eduard Pujol, actual portaveu adjunt de JxCat al Parlament, que apareix en les travesses com a número tres.Els associats de la Crida començaran a votar aquest mateix divendres en una consulta interna -i telemàtica- sobre quin ha de ser el paper del moviment en les eleccions espanyoles. El projecte de Puigdemont i Sànchez està registrat com a partit però encara funciona com una associació, i demana una llista unitària que, si no hi ha un gir copernicà en les properes hores, no es produirà per les reticències d'ERC."Cal generositat. Novament són els partits polítics com ERC, el PDECat i els sectors sobiranistes dels comuns els que han de decidir si aposten per buscar una resposta majoritària i de confluència o opten per seguir reforçant els espais de partit", assegurava Sànchez en una carta enviada als associats aquesta setmana.

