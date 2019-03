Famílies de l'escola Entença passen la nit a l'Ajuntament de Barcelona per reclamar una ubicació definitiva

Famílies de l'escola Entença han passat la nit a l'Ajuntament de Barcelona per reclamar una ubicació definitiva pel centre abans que acabi el mandat. Dijous es van tancar al consistori tot reclamant una taula de negociació liderada per l'alcaldessa, Ada Colau, que garanteixi el trasllat immediat de l'escola. De moment els han ofert una reunió amb ella el dilluns, però sense cap compromís concret. "Una reunió per una reunió a nosaltres no ens interessa, volem que se solucioni el problema", ha apuntat en declaracions a l'ACN la vicepresidenta de l'Associació de Famílies, Constanza Saavedra, una de les persones que ha dormit al vestíbul de l'Ajuntament, juntament amb vuit pares i mares més. Han utilitzat mantes, estoretes i sacs de dormir.Els representants de l'escola van apuntar dijous que no sortiran del consistori fins que Colau no hagi signat algun tipus de compromís. Denuncien que tres anys després de la creació del centre, encara no té un lloc definitiu, i apunten que la ubicació actual, que en teoria era provisional, és "impracticable" per la manca d'espai i per trobar-se en una àrea d'influència de les ones electromagnètiques que emet una subestació elèctrica. De fet, remarquen que l'Agència de Salut Pública de Barcelona considera aquest espai no apte per a una Escola definitiva sota el principi de precaució a què tenen dret els infants.Saavedra ha explicat aquest divendres que l'Ajuntament els va oferir dijous la reunió amb Colau i els va convidar a abandonar la tancada, però ells van decidir mantenir-la i el consistori els ho va permetre. "Tenim la confiança que avui faran algun moviment en la línia d'assegurar-nos que la reunió de dilluns serà productiva, que serà realment executiva", ha indicat.

