Què va dir Zoido al judici?

No els sembla rellevant que tot un exministre de l’Interior no només no recordi res, sinó que fins i tot s’espolsi la responsabilitat en els funcionaris subordinats?

Qui és Juan Ignacio Zoido? A algú li sona aquest nom? És important? Va tenir alguna responsabilitat ressenyable en els fets de setembre i octubre del 2017 que ara s’estan jutjant? Doncs llegint els opinadors de la caverna sembla que l'aleshores ministre de l’Interior espanyol, màxim responsable dels cossos i forces de seguretat de l’Estat i per tant encarregat directe d’impedir el referèndum del primer d’octubre –des de trobar les urnes fins a decidir si s’atonyinava els votants o no- ahir no va declarar davant del Suprem. O, si ho va fer, no va dir res rellevant.Potser aquesta última afirmació és la més correcta. Segons l’anàlisi de Pablo Ordaz a El País –gens sospitós de voler fer gros el "circ de l’independentisme", tal com ho anomenen per Madrid- Zoido "per moments resulta ridícul, (...) es converteix de sobte en indigne». I és que la crònica no té pèrdua: "Durant les pròximes dues hores i mitja, amb la veu tremolosa i la mirada fugissera, Juan Ignacio Zoido intenta esquivar totes les preguntes. Ho fa amb una expressió que repeteix una vegada i una altra: ‘Ho desconec’. Zoido ho desconeix tot, fins al punt que quan la fiscal, els advocats de la defensa o de l’acusació popular li pregunten per alguna cosa que en teoria hauria de saber pel càrrec i pel moment en què el va exercir –ni més ni menys que ministre de l’Interior durant l’intent secessionista-, no resulta difícil endevinar quina serà la resposta de l’exministre: ‘Ho desconec’".No els sembla rellevant que tot un exministre de l’Interior no només no recordi res, sinó que fins i tot s’espolsi la responsabilitat en els funcionaris subordinats? "Igual que jo no vaig donar l’ordre d’actuar i on, tampoc vaig donar l’ordre de deixar de fer-ho. La decisió la van prendre els comandaments operatius i ells sabran per què ho van fer", transcriu un indignat Ordaz per la capacitat de Zoido de carregar tot el mort de la violència als agents policials, alguns dels quals ja es troben encausats.Fins i tot, es podria pensar que tals declaracions encendrien els acèrrims defensors de la dignitat policial de la premsa de dretes. Doncs tampoc. El Mundo dedica l’editorial a la declaració d’Urkullu sense ni mencionar Zoido; La Razón, el mateix ; a El Español, una llarga anàlisi de l’exalt càrrec de Calvo-Sotelo, Luis Sánchez-Merlo, se centra en les proves de la violència, malgrat que, per la descripció que fa dels esdeveniments, poques proves més caldrien; i un text similar a El Confidencial només cita Zoido per trobar-lo revelador de "la incúria i la impotència d’aquell Govern desbordat", mentre que a Voz Pópuli, Miquel Giménez –en el seu estil, ahir escrivia sobre botifarres - només té paraules per la cuina basca.Doncs això deu ser la democràcia avançada de què parlen: les forces policials sota estricte comandament civil i una premsa rigorosament crítica amb el poder.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor