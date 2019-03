Un Festival Cap Roig de luxe amb Maluma, Sting i Aitana

El Festival de Cap Roig escalfa motors. Aquest divendres l'organització ha fet públic el cartell complet dels artistes que del 12 de juliol al 21 d'agost passaran per l'escenari dels jardins del castell on té lloc el bucòlic esdeveniment musical, característic pel seu ampli ventall de grups i artistes d'estils diferents. La 19ena edició del Cap Roig Festival reunirà les principals estrelles internacionals del moment: Maluma -encarregat d'inaugurar el festival-, Sting, Sílvia Pérez Cruz, Ramon Mirabet, Liam Gallagher, David Bisbal, Álvaro Soler, Aitana i Morat són alguns dels artistes que trepitjaran el Cap Roig.El festival oferirà un total de 25 concerts fins el 21 d'agost als Jardins de Cap Roig, entre els municipis de Palafrugell i Mont-ras. Ainhoa Arteta serà l'encarregada de clausurar el certamen, oferint un recital solidari dirigit per Andrés Salado i en benefici de l'associació AcompanyArt. A més, la programació també contempla dos espectacles per a tots els públics: l'espectacle del Mag Lari i La família del Super3.El Cap Roig Festival, organitzat per Clipper's Live i amb l'impuls de CaixaBank i la Fundació Bancària "La Caixa" és, segons el director general d'aquesta última, Jaume Giró, "un espai musical per a transmetre emocions". En aquesta línia, Giró ha explicat que l'oferta musical estarà acompanyada d'un espai gastronòmic a càrrec de Via Veneto, un establiment que ha renovat l'estrella Michelin de manera ininterrompuda des de fa 40 anys i que es traslladarà al Cap Roig. A més, reforçarà la seva tasca amb la contractació d'unes 60 persones de la comarca, "facilitant la contractació d'estudiants, col·lectius en risc d'exclusió i persones a l'atur".La directora executiva de relacions internacionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez, ha destacat que aquest festival és "molt important per l'impacte que té, sigui a nivell econòmic, com el dinamisme que genera i el teixit empresarial que crea al territori". En aquesta línia, el director del festival, Juli Guiu, ha celebrat que un any més el festival es consolidi com un referent a l'Europa del sud.La programació del festival començarà amb Maluma (12 de juliol) i seguirà amb Nile & Rodgers & Chic (13 de juliol), Sting (19 de juliol), Diana Krall (20 de juliol), Silvia Pérez Cruz (21 de juliol), Ben Harper (26 de juliol), Liam Gallagher (27 de juliol), Pastora Soler (28 de juliol), Luis Fonsi (31 de juliol), Rozalén (1 d'agost), Jamie Cullum (2 d'agost), Katie Melua (3 d'agost), Jorge Drexler (4 d'agost), Taburete (6 d'agost), Ramon Mirabet (7 d'agost), The Vamps (8 d'agost), el Mag Lari (9 d'agost), Vanessa Martin (10 d'agost), Álvaro Soler (12 d'agost), David Bisbal (14 d'agost), Morat (16 d'agost), Club Super3 (17 d'agost), Aitana (18 d'agost), Ara Malikian (19 d'agost) i Ainhoa Arteta (21 d'agost).Les entrades dels 25 concerts - vuit d'ells protagonitzats per dones- es posaran a la venda el proper 4 de març a les 10 del matí a través de la web del mateix festival. El Cap Roig, a més, ha estat el primer certamen del món en obtenir el segell Biosphere, un reconeixement que es basa en criteris de sostenibilitat establerts en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

