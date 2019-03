VÍDEO Les sorprenents reaccions d'un dels jutges del Suprem a la declaració de Rufián

La declaració de Gabriel Rufián va deixar alguns moments interessants, especialment per les seves respostes a Vox. L'advertència (inèdita) de Manuel Marchena a l'inici de la seva intervenció ja deixava entreveure els nervis del tribunal davant del diputat d'ERC i ho van acabar de confirmar les sorprenents reaccions d'un dels magistrats, Luciano Varela. Se n'ha fet ressò el programa El Intermedio , que ha fet broma dels gestos de Varela mentre declarava el diputat republicà. "Respecte al tribunal, siusplau!", ha dit, irònic, Dani Mateo, "especialment per un home que està patint molt, el magistrat Varela, que no vol ser aquí". Però no només amb Rufián ha fet gestos Varela. També amb Antonio Baños, quan es va negar a respondre Vox. Els gestos de desaprovació del magistrats es van fer evidents i finalment l'exdiputat de la CUP va acabar sent expulsat de la sala i multat per no voler declarar.Ho podeu veure en aquesta vídeo del programa de La Sexta:Va néixer el 1947, tot i que no va ser fins el 2007 que va integrar al Tribunal Suprem, després de passar per diversos jutjats de primera instància i per l'Audiència de Pontevedra. És el fundador de l'associació Jutges per a la Democràcia, minoritària i de tendència progressista. El 2009 va ser instructor en el cas Garzón sobre els crims del franquisme, després d'una querella de l'associació Manos Limpias. En aquest procediment es va acusar el magistrat de tenir un enfrontament personal amb Garzón des de feia anys i va aconseguir seure'l a la banqueta dels acusats. La sala segona del Suprem, però, finalment va absoldre Garzón.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor