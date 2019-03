Concepció Veray repeteix com a candidata del PP a la ciutat de Girona

Pablo Casado no va deixar entrar periodistes a l'hotel on es va celebrar l'acte i solament va permetre que es fessin fotografies. Poques hores abans, havia participat en un acte a Barcelona, on va plantejar la necessitat d'una llei perquè la llengua espanyola sigui vehicular a les escoles i a l'administració pública. La cap de llista del PPC a Girona ha lamentat que “la ciutat, malauradament, està massa tenyida de groc”, i ha dit que “en els mesos que tenim per davant treballarem molt per canviar la situació i, per tant, aconseguir que els carrers de Catalunya deixin d’estar tenyits de groc; i això ho farem treballant pel Partit Popular i per Espanya, fent president del Govern d’Espanya a Pablo Casado el 28 d’abril, i traient els millors resultats en les eleccions municipals”.Pablo Casado





D’altra banda, la cap de llista del PPC a Girona ha lamentat que “la ciutat, malauradament, està massa tenyida de groc”, i ha dit que “en els mesos que tenim per davant treballarem molt per canviar la situació i, per tant, aconseguir que els carrers de Catalunya deixin d’estar tenyits de groc; i això ho farem treballant pel Partit Popular i per Espanya, fent president del Govern d’Espanya a Pablo Casado el 28 d’abril, i traient els millors resultats en les eleccions municipals”.



Enric Millo, per la seva banda, ha assenyalat que “defensar Espanya des de Girona no és fàcil, hem viscut episodis molt difícils perquè Girona ha estat el bressol dels que s’han dedicat a treballar per trencar Espanya: Carles Puigdemont, Roger Torrent i Quim Torra”. “Els mesos que tenim per davant són molt importants, amb dos cicles electorals que afrontarem amb molta il·lusió i amb moltes ganes”, ha assegurat manifestant que “als que volen trencar la convivència els hem de dir molt alt i clar que els carrers no són seus, que són de tots, i no ens faran fora d’aquí”.

Concepció Veray, actualment l'única regidora del Partit Popular a la ciutat de Girona, repetirà com a candidata a batllessa a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Durant la seva intervenció en un acte aquest dijous amb uns 120 militants i afiliats del PPC de Girona, en què ha participat també el president del partit Pablo Casado, el del PPC, Alejandro Fernández, i el del PP a Girona, Enric Millo, Veray ha agraït a Casado que hagi anat a Girona, així com “la confiança dipositada perquè continuï encapçalant el projecte del PP a la ciutat”.Veray ha assegurat que “tots els que serem candidats del PP el 26 de maig ens deixarem la pell per les nostres ciutats, els nostres barris i la seva gent”. “Parlarem, amb moltes ganes i fent els sacrificis que calgui, amb el major número de persones perquè coneguin el nostre projecte, i ho farem pel Partit Popular i per Espanya”, ha afegit mostrant-se segura que “estic segura que el proper 28 d’abril tots celebrarem que Espanya té un nou president del Govern, que és Pablo Casado, no només perquè s’ho mereix, sinó perquè ho necessita Espanya i tots els espanyols”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor