Pablo Casado no fa cas de la normativa i es queda atrapat en un ascensor a Lleida

El líder del PP, Pablo Casado, s'ha quedat atrapat aquest dijous a l'ascensor de la Seu Vella de Lleida. El polític espanyol ha visitat la ciutat per dona suport a l'alcaldable, Xavier Palau, i ha volgut visitar la catedral de la ciutat.Tanta era la gent del partit que anava amb Casado que dins de l'elevador s'hi han reunit 15 persones, cinc més de les que s'indiquen que hi poden pujar. El pes de totes elles ha fet que l'ascensor quedés aturat i que s'hagués d'avisar el servei d'emergència, que han aconseguit "rescatar" Casado i els seus. Després de 10 minuts.Casado ha visitat la capital del Segrià per mantenir una trobada a la seu del partit amb l’alcaldable de la formació a la Paeria, un nou cap de cartell que no té les enquestes a favor, i la presidenta provincial, Marisa Xandri, exdiputada al Parlament. El líder popular s'ha passejat per alguns carrers de la ciutat, ha saludat diversos veïns i s'ha desplaçat fins a la Seu Vella.El popular ha assistit al matí al Mobile World Congress de Barcelona, juntament amb el president del PPC, Alejandro Fernández, i el candidat a l’alcaldia de Barcelona, Josep Bou, i posteriorment ha fet una fugaç passada per Girona.

