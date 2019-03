Què tenen en comú els judicis a l'esquerra abertzale i el judici de l'1-O?

Què poden tenir en comú els judicis a l'esquerra abertzale i el judici de l'1-O? Aquest és un dels punts de reflexió d'Arnaldo Otegi i Baltasar Garzón en la propera entrega del Quatre Gats a TV3, aquest diumenge després del Telenotícies Vespre. El líder de Bildu i l'exjutge de l'Audiència Nacional, que el va empresonar per un delicte d'integració en organització terrorista, analitzaran la darrera setmana de la causa contra l'independentisme al Tribunal Suprem.Després de Marta Rovira i Marta Pascal -protagonistes de la primera entrega del programa dirigit per Ricard Ustrell- i Irene Montero i José Manuel García-Margallo -personatges centrals del Quatre Gats de diumenge passat-, Garzón i Otegi hauran seguit en directe les declaracions de Jordi Cuixart i Carme Forcadell, així com les dues primeres rondes de testimonis, i compararan el que van viure als anys 90. Tenen alguna cosa en comú? Són comparables?Al llarg del programa, Otegi reflexiona sobre la viabilitat de dirigir un moviment des de dins de la presó. El dirigent abertzale explica que, en el seu cas, tenien clar que si algun membre de la direcció política entrava a la presó, havia de deixar de ser-ho.

