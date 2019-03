Els rebomboris del pa: 230 anys de la revolta de les dones

Pla de palau Foto: Martí Juanola

El 3 de maig es va produir el judici contra els detinguts. El resultat fou la condemna a mort de 5 homes i una dona.

Aquell poble bel·licós que s'havia encarat a grans potències estrangeres quasi s'havia limitat des d'aleshores a viure sota l'atenta mirada dels canons de Montjuïc i la Ciutadella i abaixar el cap. Tot i la modernització que havien dut a terme les noves autoritats l'economia seguia basant-se en els principis bàsics de l'Antic Règim.per l'avenç de l'absolutisme imperava encara el que posteriorment ha estat batejat per l'historiador E. P. Thompson com "economia moral". S'assumia doncs que els governants donaven suport a una part important de la seva legitimitat envers els governats a partir de garantir unes mínimes possibilitats materials de supervivència de la població. Estat i mercat eren coses profundament unides.i controlaven perfectament com funcionava la venda de pa, que era el producte bàsic destinat a l'alimentació. Ja tenien assumit que el pa blanc era per als rics o malalts sota prescripció mèdica i que el pa negre era el més assequible tot i estar adulterat amb tota mena de productes com faves, sègol i ordi.que intervenia els antics regnes i el Principat i no gaudia de gaire bona fama. Segons Francesc Curet "darrere aquest puritanisme legalista s'amagava una vergonyosa corrupció que recordava les immoralitats del règim colonial". Hi anaven a parar jutges expulsats de Madrid per prevaricació i tenien Mossos d'Esquadra alliberats per fer-los tasques domèstiques.La lliura de pa negre va arribar a superar el doble del preu habitual. Contraindicant els consells de l'Ajuntament, els proveïdors de blat i fins i tot el Capità General, el "Real Acuerdo" es va negar rotundament forçar la baixada de preus i veient-ho com un mal precedent en la concessió envers les demandes el poble.i mànigues amb les febles economies domèstiques per comprar un producte bàsic a un preu de luxe. La sorpresa que es van endur va ser que senzillament no n'hi havia.que els preus fossin elevats sinó que s'acabava de trencar l'acord moral entre governats i governants i amb ella, davant la nul·la capacitat de vehicular les protestes políticament es dinamitava la pau social.la feina per unir-se a elles. Aquella gent, cada cop més irada, va començar a repartir-se per la ciutat amb una fúria literalment incendiària. Aviat van començar a cremar les barraques de pa del Pla de la Boqueria, el forn comunal o pastim que hi havia al carrer dels Tiradors (prop de la plaça Sant Agustí Vell, on l'ajuntament acaba de col·locar una placa commemorativa).de monopolista. En l'assalt li van llançar els mobles al carrer però ell va aconseguir fugir per la teulada.(el Comte de l'Asalto) al Pla de Palau per accedir-hi. De l'Asalto havia aconseguit refugiar-se a la Ciutadella i la tropa de cavalleria armada amb fusells no va haver de fer-ne ús ja que la seva presència va ser suficient per persuadir el grup de revoltats únicament armats amb garrots, barres de ferro o simplement pedres. Després que aconseguissin pujar al campanar de la Catedral i tocar la campana Tomassa a sometent cridant a la revolta, els comerços i les cases es van tancar amb pany i forrellat.de presó a aquells que anessin pels carrers amb grups de més de 3 o 4 persones i es van expulsar gitanos, manteguers, forasters o comerciants del Pirineu que poguessin fer córrer notícies amb els seus viatges.va demanar Ajuda a la Verge de la Mercè. Grups compostos per les forces vives del moment es van dedicar a patrullar vigilant pels carrers en un precedent del que serien els sometents burgesos contemporanis.Després d'ordenar que tothom que tingués blat el declarés es va descobrir que existien provisions per abastir Barcelona i rodalia durant 6 mesos. Es van fer donacions econòmiques i el Rei va renunciar als drets sobre el gra fins a la següent collita.va dimitir el dia 4 d'abril, dia en què va succeir-lo en el càrrec el Comte de Lacy, més partidari de la mà dura.de la rebel·lió no en van trobar cap. Sembla que l'única organització es limitava a aquella gota que havia fet vessar el got.La data en què s'havia d'aplicar la sentència era el 28 de maig. Fins aleshores tothom esperava que arribés de Madrid una commutació o absolució però no fou així. Entre la gent de la ciutat hi havia un consens bastant generalitzat que en tractar-se d'una revolta espontània produïda per un motiu de supervivència i sense víctimes mortals s'havia de ser misericorde.el mateix dia a la tarda: "Tals llàstimas de esta Pobre Gent han contristat casi a tot Barcelona, y moltíssims de un i altre sexo sen son anats afora, y yo també amb mos tres estimats fills".del cordó de seguretat de soldats davant les forques de l'esplanada de la Ciutadella, Barcelona era quasi deserta en senyal de dol i protesta.de la Platja. La dona, Josefa Vilaret, coneguda popularment amb el sobrenom de "La Negreta" fou excepcionalment enterrada al fossar de la Catedral amb un hàbit de monja.s dels detonants dels "rebomboris del pa" van seguir enfonsant-se en el seu descrèdit. Per fer-nos una petita idea del desprestigi de la institució l'any 1796 el "Real Acuerdo" va aconseguir que el rei nomenés el fill de 5 o 6 anys del regent de la institució com a Agutzil Primer. El càrrec va ser aviat transferit a l'adinerat Erasme de Gònima ( de qui ja vam parlar fa temps ) a canvi d'una morterada de diners.pel preu del pa que en dates molt similars tindria lloc a París on les peixateres van dirigir-se per motius idèntics fins a les dependències de Maria Antonieta el 5 d'octubre d'aquell any.l'Edat Contemporània, però a casa nostra, les notícies de la revolta francesa van arribar més tard i amb pocs efectes.que es dedica a lluitar per la millora de la vida de la gent del barri i en record a Josefa Vilaret llueix un simpàtic logotip d'una dona sostenint una barra de pa