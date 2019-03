Un dels detinguts per la violació múltiple de Sabadell es fuga

Els Mossos d'Esquadra busquen des d'aquest dimarts un dels quatre homes que el jutge va deixar en llibertat i que hauria participat activament en l' agressió sexual múltiple a una jove de Sabadell el passat 2 de febrer. Entre la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra es van detenir vuit sospitosos, dos dels quals van ser traslladats a un centre penitenciari, dos més a un Centre d'Internament d'Estrangers, i quatre més van ser deixats en llibertat amb mesures cautelars.Segons avança Telecinco i ha pogut confirmar, un dels alliberats va saltar-se l'ordre de presentar-se al jutjat, una de les mesures cautelars que el jutge havia dictat, juntament amb l'entrega del passaport i la prohibició de sortir de l'Estat. Des de llavors, els Mossos d'Esquadra el busquen, sense que ara per ara hi hagi notícies d'ell.L'home, de 22 anys, va ser un dels sis primers arrestats per la Policia Municipal en una nau abandonada del barri de Can Feu, hores després que la víctima denunciés els fets. No obstant, segons apunta La Vanguardia , el titular del jutjat número 2 de la localitat va ordenar la seva detenció després de rebre l'informe d'ADN, que l'identificava com un dels participants actius en la violació múltiple.Aquest seria el tercer home que va agredir sexualment la noia, que va identificar un total de tres persones com a autores materials dels fets. Dos d'ells van poder ser reconeguts i van ser enviats a presó, però no va passar el mateix amb el tercer agressor, que va ser posat en llibertat davant la impossibilitat d'assenyalar-lo.

