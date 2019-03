Puig decidirà abans de dimarts si avança les eleccions valencianes

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dijous que "no hi ha novetat" respecte a la possibilitat d'avançar les eleccions autonòmiques. "És un procés de reflexió, de deliberació i de decisió i, per tant, abans del dia 5 de març sabran vostès la decisió", ha assenyalat.Puig s'ha pronunciat en aquests termes als passadissos de les Corts en ser preguntat per la possibilitat d'avançar les eleccions, una possibilitat que en les últimes hores havia pres força però que finalment no s'ha confirmat, segons explica el Diari la Veu Sobre aquest tema, el cap del Consell –a qui correspon la potestat de convocar les eleccions– ha afirmat que "no hi ha novetat". "Evidentment és un procés de reflexió, de deliberació i de decisió i, per tant, abans del dia 5 de març sabran vostès la decisió", ha assenyalat per a afirmar que, per prendre la decisió, parlarà "amb molta gent".Preguntat per si ha abordat aquesta qüestió amb el líder del PSOE , Pedro Sánchez, ha manifestat que amb ell "pot" parlar, però que "no hi ha cita concertada en aquests moments". "Pedro Sánchez està en les seves coses i ja en té prou també", ha resolt.

