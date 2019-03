Laura Rosel torna aquest dimarts a TV3

Laura Rosel torna a TV3. Serà dimarts a les 22h per presentar una nit temàtica dedicat a les dones amb motiu del 8 de març. Després del Telenotícies, el Sense ficció emetrà el documental De què es queixen les dones, un treball dirigit per Laia Mestre i Mireia Pigrau, que obrirà la nit especial explicant la situació actual de les dones en diferents àmbits i espais. Després, Rosel presentarà, en directe, el programa I ara què, que servirà per analitzar les discriminacions respecte a les dones de la mà de diversos convidats.Com explica TV3 , el documental De què es queixen les dones segueix tres dones: Blanca Manchón, sis vegades campiona del món de windsurf; Lydia Peters, exmodel de talles grans; i Conchi, amb qui es recorreran els carrers de Bellvitge de matinada.Es preguntarà a joves on són les dones, s'analitzarà a partir de quina edat comencen a definir-se els rols de gènere, també quin lloc ocupen les dones al poder judicial o als consell d'administració de les empreses de l'Ibex-35, es comprovarà si les dones continuen pagant més per alguns productes d'higiene i es reflexionarà sobre l'assetjament a les xarxes socials.Tot plegat serà el 5 de març a partir de les 22h en una nit especial dirigida i presentada per Laura Rosel, que tornarà així a TV3 després del seu acomiadament sobtat del Preguntes freqüents. Com ja va transcendir a principis d'any, TV3 no volia perdre la figura de Rosel i treballava per trobar-li algun espai informatiu fix a la cadena. La idea que s'estudiava era, efectivament, presentar les nits temàtiques i especials a la televisió pública catalana.L'acomiadament de Rosel va sorprendre molts dels seguidors del FAQS, el programa líder dels dissabtes. La seva substituta, la periodista Cristina Puig, ha agafat el relleu d'un dels programes estrella de la cadena amb la voluntat de mantenir-ne l'essència apostant per més entreteniment però, tal com explicava en una entrevista a NacióDigital , sense fer "un magazín de faràndula com el Sálvame. En aquestes últimes setmanes, el FAQS ha mantingut el lideratge malgrat caure en nombre d'espectadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor