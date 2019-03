Aragonès assegura que el Govern seguirà amb pressupostos prorrogats per mantenir l'«estabilitat»

Lluny de convocar eleccions, el Govern de Quim Torra està disposat a seguir governant en una situació de pròrroga pressupostària. L'executiu català ha descartat per complet l'opció de precipitar uns comicis un cop ha constatat que no té els suports suficients per aprovar els comptes. Així ho ha explicat aquest divendres el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, en una entrevista a TV3 , on ha argumentat que amb l'horitzó del 28-A i les municipals i l'"impacte" del judici, el valor de l'"estabilitat" és important."Probablement, en altres circumstàncies això ens portaria a un avançament electoral, però per responsabilitat hem de gestionar la prórroga", ha explicat que Aragonès. Tot i que el Govern està disposat a tornar a parlar amb els grups dels pressupostos després de la marató electoral de l'abril i del maig, el vicepresident ha explicat que part dels 1.227 milions en despesa social que preveien els comptes seran impulsats a través de modificació de crèdit extraordinàries que s'hauran de votar al Parlament.Es farà, per exemple, per al retorn de la paga extra de funcionaris del 2013 i per pagar els nous professors i metges i la renda garantida de ciutadania. Si grups com els comuns, que han rebutjat els pressupostos, aproven aquests crèdits, quedarà demostrar, segons Aragonès, que fins ara s'han mogut "per qüestions electorals". "Hi ha grups que actuen amb una hipocresia molt gran", ha etzibat. Sobre els comuns, amb qui l'executiu català va mantenir fins a deu reunions per intentar aprovar els comptes, ha dit que malgrat haver atès totes les condicions que posaven sobre la taula, al final en posaven "de noves".Ara bé, Aragonès sí que ha deixat clar que en situació de pròrroga el que no es podrà fer són "noves inversions". La renovació i la reforma de parcs i vehicles dels Bombers, per exemple, són algunes de les inversions que el conseller ha advertit que està en aquests moments "a l'aire". Si hi ha d'haver noves mobilitzacions de treballadors públics, ha dit, s'haurien de fer "davant dels grups parlamentaris" que s'han negat a facilitar la tramitació dels pressupostos.Si el Govern descarta convocar eleccions, ha subratllat Aragonès, és també perquè les enquestes apunten que el Parlament "quedaria més o menys igual" i que, per tant, els grups haurien d'"entendre" que per millorar la vida dels ciutadans s'ha d'"arribar a acords encara que no compleixin totalment les expectatives" de ningú. Preguntat sobre si aquesta mateixa actitud no s'havia de tenir amb els pressupostos de Pedro Sánchez finalment tombats, Aragonès ha afirmat que el Govern estava assegut a la taula del diàleg i que el PSOE es va aixecar "no per les pressions d'ERC, sinó per les pressions de Felipe González".

