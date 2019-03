​Renfe implementarà un sistema d'avisos per missatge directe de Twitter per a Rodalies

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, acompanyat del president de Renfe, Isaías Táboas, i de la directora general de Twitter per a Espanya i Portugal, Nathalie Picqot, han presentat un sistema d'avisos per missatge directe de Twitter per al servei de Rodalies de Catalunya i per al de Cercanías de Madrid. El nou servei, que Renfe assegura que és pioner al món ferroviari, facilita en temps real als usuaris tota la informació relativa a les línies i horaris que seleccionin.El sistema estarà disponible a partir de dilluns per al sistema Android i, al llarg de la setmana, per a l'iOS. Per accedir-hi no cal seguir cap dels perfils oficials de la companyia a Twitter, només subscriure's via missatge directe a través de l'enllaç que figurarà al tuit fixat al perfil dels comptes @rodalies i @CercaníasMadrid.L'usuari podrà triar la llengua (català o castellà), les línies o trams en què està interessat (fins a tres), els dies de la setmana (de dilluns a divendres, dissabtes i diumenges o tots) i les franges horàries (fins a dos) sobre els que voldrà rebre notificacions. La subscripció pot ser modificada o cancel·lada en qualsevol moment, o fins i tot pausada durant un període de temps determinat.Un cop configurada la subscripció, l'usuari començarà a rebre en temps real els avisos que afecten a les línies i franges horàries definides, en forma de missatges directes de Twitter. Per això, es recomana activar en el dispositiu mòbil que aquest tipus de notificacions apareguin fins i tot amb la pantalla apagada.

