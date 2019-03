Sabadell retirarà els noms de carrers franquistes i de la dictadura de Primo de Rivera

Durant la lectura de la moció del president de Sabadell per la República. Foto: Albert Hernàndez

El ple de Sabadell del mes de febrer, celebrat aquest dijous, ha aprovat la retirada de noms de la via pública, vinculats amb les dictadures de Primo de Rivera i Franco i l’esclavitud. Això suposarà fer desaparèixer Josep Maria Marcet, Antoni Llonch, Alfons Sala i Antoni López i López, i així fins prop d’una vintena de persones del nomenclàtor de la ciutat en el periode d'un any. Una moció que ha comptat amb els vots favorables de les forces que integren l’equip de govern municipal, PSC, PDECat i els dos regidors no adscrits, Lluís Monge i Carles Bosch, l'abstenció de Cs i el vot contrari del PP.Es tracta d’una proposta feta per l’entitat Sabadell per la República que ha exposat el seu president, Joan Balart. Ha justificat que els noms “no representen una societat democràtica”. Balart ha apel·lat al missatge que va enviar la ciutadania a les urnes en les passades eleccions municipals, “demanem que siguin conseqüents” i ha subratllat que la seva retirada és fer “una expressió de memòria històrica”.Ha determinat que la seva eliminació no significa que “no deixin de figurar les seves polítiques”. El text reclama que un cop s’hagin eliminat s’obri un procés participatiu per anomenar de nou els carrers i places i que sigui “públic i transparent”. Fins i tot, ha fet suggeriments, “dones”, ha exclamat Balart, així com noms populars, topònims lligats amb Sabadell i “tants criteris com facin falta”, ha finalitzat.El portaveu del PP, Esteban Gesa, ha raonat la seva negativa, perquè “no es pot jutjar amb paràmetres del segle XXI fets del XVIII”, malgrat que ha matisat estar d’acord “igual que tots els que som al ple, que rebutgem l’esclavitud”. El portaveu de Cs, Adrián Hernández, ha posat com a condició a la liquidació de carrers que compleixi amb la memòria històrica i si no ho fa que es consulti als veïns.Hernández, però, ha assenyalat que l’entitat és molt optimista si marca un termini d’un any, ja que la formació va demanar i es va aprovar dedicar un nom a Clara Campoamor i encara no s’ha fet realitat.El portaveu de la força taronja no ha estat l'únic que ha enviat encàrrecs a la resta de partits que integren el ple. El segon tinent d'alcalde, Juli Fernàndez, ha recordat que "Antoni Llonch ja no estaria als nostres carrers i tindríem la plaça 1 d'Octubre", però per la negativa d'algunes formacions no es va poder dur a terme. "La mobilització ciutadana més gran que ha viscut Catalunya", ha dit Fernàndez.El tinent d'alcalde també ha apuntat directe cap al regidor del PP, etzibant-li que durant la seva intervenció "ha fet referència a l'esclavitud, però no l'he escoltat sobre el franquisme".

