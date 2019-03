Adolescents i iCat reuneixen centenars de joves en els seus tallers de ràdio al YoMo

Un moment del programa. Foto: Adolescents.cat

Unes noies que van participar al programa. Foto: Adolescents.cat

Èxit de públic d' Adolescents iCat al YoMo . Desenes de joves van seguir aquest dimecres la gravació del programa de ràdio des del Youth Mobile Festival , un esdeveniment del Mobile World Congress que té lloc aquesta setmana a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat.Els assistents van poder viure en directe l'entrevista al músic Nil Moliner i van tenir l'oportunitat de veure com es porta a terme un programa de ràdio realitzat amb mòbils i streaming.De fet, durant aquesta setmana l'estand d' Adolescents.cat i iCat al YoMo ofereix tallers de ràdio per als més joves. Els visitants es poden posar en la pell d'un periodista, simulant com locuten un text en directe, i també aprenen les tècniques que s'utilitzen per gravar i editar un programa de ràdio amb tecnologia mòbil. Adolescents iCat va néixer el novembre de 2018 de la mà d'Adolescents.cat i del canal de música i cultura de Catalunya Ràdio, iCat. Presentat pel periodista Roger Carandell i els instagramers Juliana Canet i Joan Grivé, Adolescents iCat és un espai audiovisual destinat als millennials i a la generació Z que a més d'emetre's per l'FM, també es pot seguir per Youtube, Instagram i Spotify.Cada diumenge el programa entrevista convidats de referència pel públic jove i aborda les qüestions que més els importen i preocupen: Internet, sexualitat, bulling, alimentació, amics... Tot, amb un llenguatge directe i amb la col·laboració de youtubers i instagramers de renom com Pol Gise i Long Li Xue.Dissenyat per a estudiants de 8 a 16 anys, YoMo Barcelona inclou exhibicions educatives, actuacions en directe, tallers interactius, conferències teòriques i una àmplia gamma d'activitats pràctiques. L'esdeveniment ha estat creat per portar l'aprenentatge de l'aula a la vida real, mitjançant la demostració d'oportunitats professionals emocionants i gratificants disponibles en l'ecosistema mòbil i del sector STEAM.El YoMo col·labora amb Mobile World Capital Barcelona a través del programa mSchools, una iniciativa en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i GSMA. YoMo és un esdeveniment del Mobile World Congress —el principal esdeveniment de la indústria del mòbil— i de GSMA, que representa els interessos de 800 operadors de xarxes mòbils a tot el món.

