Els Catarres triomfen en uns premis Enderrock molt repartits

Premis Enderrock 2019 per votació popular



Millor artista de l'any

Els Catarres



Millor artista en llengua no catalana

Rosalía



Millor directe

Txarango



Millor artista revelació

K-LIU



Millor disc de pop-rock

"Tots els meus principis", d'Els Catarres



Millor cançó de pop-rock

"Volcans", de Buhos



Millor disc de cançó d'autor

"Ara som gegants", de Joan Dausà



Millor cançó d'autor

"Et vull veure" d'Alfred García



Millor disc de folk

"K'ataka", de Balkan Paradise Orquesta



Millor cançó de Folk

"La nit és nostra", de Roba Estesa



Millor disc de hip-hop i músiques urbanes

"10 vos guard", de Lildami



Millor disc de jazz

"Orígens", d'Alba Careta Quintet



Millor disc de música clàssica

"Llull: Òpera en un pròleg i dos actes", de La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya



Millor disc per a públic familiar

"Escandaliciós", de Macedònia



Millor videoclip

"Caminem lluny", de Doctor Prats



Millor sala de concerts

BARTS, de Barcelona



Premi Estrella 2019

Colita i Pilar Aymerich



Premi Enderrock a la Trajectòria

Joan Manuel Serrat



Els CatarresRosalíaTxarangoK-LIU"Tots els meus principis", d'Els Catarres"Volcans", de Buhos"Ara som gegants", de Joan Dausà"Et vull veure" d'Alfred García"K'ataka", de Balkan Paradise Orquesta"La nit és nostra", de Roba Estesa"10 vos guard", de Lildami"Orígens", d'Alba Careta Quintet"Llull: Òpera en un pròleg i dos actes", de La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya"Escandaliciós", de Macedònia"Caminem lluny", de Doctor PratsBARTS, de BarcelonaColita i Pilar AymerichJoan Manuel Serrat

Els Catarres han estat els grans triomfadors en la gala de la 21 edició dels premis Enderrock 2019, que s'ha celebrat aquest dijous a l'Auditori de Girona. La banda de Centelles ha obtingut, per votació popular , el guardó principal, el de millor artista i millor disc de pop-rock, i han estat els únics a repetir en alguna de les categories atorgades pel vot dels fans.La gala ha abundat en missatges polítics. Des del començament, quan s'ha obert amb un inequívoc missatge de suport a l'independentisme de Peter Gabriel , fins al final, quan els presentadors, Carles Xuriguera i Fel Faixedas, han tancat l'acte amb un també molt clar "visca catalunya Lliure".Entremig, altres moments politizats, com quan el baixista de Txarango s'ha referit al "judici farsa", quan Buhos han avisat que "no ens callaran", o quan La Trinca ha recollit el premi d'honor al conjunt de la seva carrera amb un missatge per als presos polítics: "Ens falten els Jordis, els consellers... els volem aquí, hòstia".A més de conèixer-se els premis per votació popular, aquest dijous s'han lliurat també els de la crítica, publicats en la revista al mes de gener. Els guardonats han estat Estómac (K. Industria Cultural) de Clara Peya, millor disc de l’any; Joan Dausà, millor artista de l’any; Som (RGB Suports) d’Els Pets, millor disc pop-rock i Triangular (Bankrobber) d’El Petit de Cal Eril, millor disc de cançó.També han estat premiats per la critica El mal querer (Sony Music) de Rosalía, millor disc en llengua no catalana; Els Jóvens (El Niño de la Hipoteca Records) d’Els Jóvens, millor disc folk; Natural (Halley Records) de Suu, millor disc revelació; Sketches Overseas (Outside of Music) de Lluc Casares, millor disc de jazz i Arrels (Ficta) del Trio Pedrell, millor disc de clàssica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor