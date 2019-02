Una vintena de famílies es resisteixen a abandonar un càmping de Salou que tanca portes

Alguns dels campistes afectats per la decisió de la gerència Foto: Jonathan Oca

Un camió emportant-se un mobile home del càmping Foto: Jonathan Oca

El càmpig La Unión de Salou tanca i deixa a l'estacada més de 20 famílies que vivien en aquest espai de forma permanent. Alguns dels afectats han explicat a, que hi ha gent que fa 30 anys que hi viu i que està empadronada en aquest càmping.Juan Griñán va una vintena d'anys que viu al càmping i se sent un salouenc més perquè així consta en el padró. Lamenta que després de formar part de la història d'aquest emplaçament, ell i la resta de campistes s'hagin hagut d'assabentar que tancava les portes a través d'un missatge de WhatsApp. "Bon dia, sóc en Tony del càmping. Sentint-ho molt, us he d'informar que el càmping tancarà les seves portes i que hi haurà una reunió el diumenge a les 12.30 h perquè Francisco us expliqui el tema", això és el que van rebre els afectats a principis de febrer a través de la xarxa social. Avui, era l'últim dia que s'havia fixat la direcció per tancar definitivament.Griñán ha destacat que en la reunió es va rebutjar marxar del càmping, perquè "és casa nostra" i ha lamentat que "no ens poden dir de la nit al dia que marxem, on hem d'anar?". El veí ha rebutjat la manera de fer de la direcció que "sense escrúpols ens està fent fora i ens vol deixar sense un lloc per viure perquè nosaltres vivim aquí". A més, ha recordat que si marxen, "tenim tantes coses com en un pis, és que això és el nostre pis i necessitem un lloc on deixar-ho".Des del càmping s'ha proporcionat una empresa que negocia amb els afectats per si volen vendre's les caravanes, els bungalous o els mobile home. Sobre això, Griñán lamenta que "els donen una misèria, no hi ha dret, sempre és un preu a la baixa". Ara bé, manifesta que hi ha gent, alguns jubilats o delicats de salut, que han acceptat per evitar més problemes, d'altres "ni pensar-ho".Griñán i una vintena més de veïns del càmping s'estan organitzant per no marxar d'aquest emplaçament. Estan valorant l'opció de registrar a l'Ajuntament de Salou una comunitat de veïns i començar a treballar per resoldre aquesta situació i pensar com fer-se càrrec dels rebuts dels subministraments.Juan Espinosa i la seva dona viuen a Sant Boi i venen al càmping els caps de setmana, festius i durant de temporada d'estiu. Ara s'hi han instal·lat de forma permanent "fins que no es resolgui la situació d'aquesta gent", ha afirmat. Aquesta parella no són els únics que han decidit fer aquest pas i donen suport als afectats fent el mateix.Un dels veïns del càmping ha explicat a aquest mitjà que ell, la seva dona i la seva filla de quatre anys va viatjar a Romania a visitar la família i que quan van tornar es van trobar amb aquesta mala notícia. S'han gastat molts diners en el viatge i ara no saben com tiraran endavant si els fan fora, ja que la seva feina no els permet optar a cap altre habitatge. A més, apunta que "l'hem arreglat i hem invertit el que teníem aquí".Els veïns no es rendiran i ja han posat el cas en mans d'advocats que són qui, a partir d'ara, faran d'interlocutors amb la direcció del càmping.El gerent i copropietari del càmping, Francisco González, ha explicat a aquest mitjà que tanquen perquè "estem perdent diners" i afegeix que "la morositat dels campistes fixos ens està ofegant i tampoc poder fer front a les inversions que caldria per aixecar aquest càmping".El mateix empresari ha destacat que "no els deixen al carrer", ja que els ofereixen negociar amb una empresa perquè canviïn o venguin les caravanes o els mobile home "a un bon preu" o bé que els paguen el trasllat a un altre càmping. González també han manifestat que han allargat 15 dies més el termini perquè marxin, ja que finalitzava avui. "No farem fora a ningú, nosaltres marxarem el 15 de març i qui es vulgui quedar, que es quedi, ha expressat.El mateix gerent ha destacat que ells no pagaran els subministraments i que haurà de ser la gent que es quedi qui "s'haurà de posar en contacte i entendre's amb les companyies". González també ha explicat que aquests terrenys no són seus, sinó que estan llogats i per tant, ells només cessen la seva activitat econòmica però "no expulsarem a ningú".Tanmateix ha dit que "si algú vol negociar per poder marxar i ara és el moment, perquè a partir del 15 ja no es podrà fer". Segons González, hi hauria 21 famílies afectades i 10 ja haurien negociat i arribat a un acord. El contracte de lloguer dels terrenys encara està vigent però han decidit posar fi a aquesta aventura a Salou.Els afectats estan representats pels advocats Òscar Busquets i Josep M. Pujol. Els lletrats han explicat aque hi ha 71 afectats, dels quals en representen uns 26 perquè "consideren que no hi ha garanties amb l'interlocutor".Els advocats ja han fet arribar a la gerència del càmping que no accepten les condicions que proposa a aquestes famílies i els hi ha fet saber a través de diferents burofaxos. A més, han alertat que no es poden tallar els subministraments perquè marxin del càmping perquè podria ser un delicte de "coacció". També han destacat que alguns clients estan empadronats i que els consta un contracte de compra d'un mòdul, considerat com un habitatge.Després d'un primer contacte telefònic aquest mateix dijous, les dues parts s'han emplaçat a una reunió que podria tenir lloc a mitjans de la setmana que ve. Si no hi ha acord durant les negociacions, "ja serà un jutge qui decidirà com acaba".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor