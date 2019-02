VÍDEO L'allau, el rescat i l'anàlisi dels fets del Tuc de la Llança

Aquesta setmana el guia de muntanya Roger Martorell ha publicat un vídeo imprescindible sobre l'allau al Tuc de la Llança produïda el passat 6 de febrer. Aquell dia tres esquiadors van haver de ser rescatats en aquest indret dels Pirineus després de quedar atrapats per l'allau.Roger Martorell va presenciar els fets i, de fet, va poder enregistrar el moment en què es va desencadenar l'allau. També ho van fer els tres esquiadors amb les càmeres que portaven al casc. Després d'unes setmanes, el guia publica ara un magnífic document amb la col·laboració dels esquiadors que van viure l'allau en primera persona.El vídeo té una durada de 35 minuts i està distribuït en tres parts. En el primer tram es mostren els fets: el moment previ a l'allau, el desencadenament de l'allau, els efectes de l'allau amb els tres esquiadors caient muntanya avall o atrapats sota la neu, la recerca d'un dels tres membres de l'equip atrapat sota la neu per part dels seus companys i el rescat final per part dels Pompièrs d'Aran.En la segona part Roger Martorell analitza com es va produir l'allau amb l'ajuda d'infogràfics i amb l'impagable testimoni de l'Aleix, un dels tres esquiadors afectats per l'allau. Uns minuts de gran utilitat per a qualsevol grup d'esquiadors i per als amants dels esports de muntanya en general.La tercera part, molt més breu, apunta als bons hàbits en terreny d'allaus amb uns consells que convé tenir ben presents. Un gran treball de Roger Martorell que recomanem vivament que visioneu per aprendre i prendre consciència:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor