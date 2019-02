Presó eludible amb fiança per a dos membres dels Hells Angels detinguts dimarts

El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha decretat presó provisional eludible amb una fiança de 6.000 euros per a dos dels membres dels Hells Angels detinguts dimarts pels Mossos d'Esquadra. Segons informa el TSJC, el jutge ha acordat llibertat provisional per als altres deu detinguts que han passat a disposició judicial, però els retira el passaport, els prohibeix sortir del territori i exigeix que compareguin setmanalment en seu judicial.La causa, que continua sota secret de sumari, està oberta pels delictes d'organització criminal, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, lesions, robatori amb violència, extorsió i coacció.La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va detenir 19 persones en l'operatiu de dimarts contra els 'Àngels de l'Infern'. Finalment, però, només 12 han passat a disposició del jutjat de Reus que porta el cas.Els agents van fer almenys tretze entrades en domicilis de membres del grup i seus socials, així com altres tipus de locals o negocis. La majoria de registres es van fer al Camp de Tarragona -a Vila-seca, Reus, Altafulla, Cambrils, Mont-roig i Salou-, però també al Vendrell, l'Ampolla (Baix Ebre), Pineda de Mar (Maresme) i a la ciutat de Barcelona.

