L'Ebre registra la temperatura més alta del febrer en els últims 100 anys

L'estació meteorològica de l'Observatori de l'Ebre registra una temperatura de 27,2 graus, el registre més alt de la sèrie pel mes de febrer en els seus 114 anys d'història. El registre es va produir el 27 de febrer a les 14.37 h del migdia, una temperatura causada per l'anticicló que ha afectat la major part de Catalunya, i que també està deixant registres alts arreu del país.La temperatura màxima del dimarts 26 de febrer ja va superar els 20 graus a bona part del país i el valor màxim mesurat per la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) va ser de 23,8 graus a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.Entre els dies 26 i 27 de febrer, gairebé la meitat de les estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades van mesurar la temperatura més alta de la seua sèrie en un mes de febrer. L'Observatori Fabra de Barcelona també registrava el divendres 22 una temperatura de 22,2 graus, la més alta que havia assolit en els últims anys.Les primeres anotacions meteorològiques de les quals disposa l'Observatori de l'Ebre comencen l'any 1880, molt abans de la seua fundació. Es tracta d'observacions realitzades a Jesús, lloc on es trobava el Col·legi Màxim dels jesuïtes. L'actual Observatori de l'Ebre, situat a Roquetes, fou fundat l'any 1904 i és una fundació destinada a l'estudi i l'observació de fenòmens geofísics, a més de formar part del part del patrimoni cultural i científic insubstituïble de la humanitat.

