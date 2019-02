El Mobile premia set escoles catalanes pels seus projectes de tecnologia mòbil

En el marc de l'últim dia de certamen, el Mobile World Congress (MWC) ha entregat els Mobile Learning Awards a set projectes tecnològics impulsats per escoles i instituts catalans. Els treballs se centren en la robòtica, la música o l'alfabetització digital i tots han estat fets a través de la tecnologia mòbil.Hi han participat 25 centres educatius, 6 AMPA i 109 docents a través de 140 projectes, 50 més que l'any passat. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha entregat els premis i ha qualificat la tecnologia com a "eina de lluita contra la segregació".El primer premi en la modalitat d'experiències i propostes d'aula amb tecnologies digitals ha estat per Lluís Burillo de l'Institut La Roca del Vallès, amb un projecte sobre l'apropament de la música a la secundària a través de la tecnologia. El segon l'ha guanyat Montserrat Jiménez, de Prats de La Carrera de Palafrugell amb el projecte Ei, et penja un fil, sobre l'ús sostenible de la tecnologia. El tercer premiat ha estat Adrià Francesc Delgado de l'Institut Jaume Huguet de Valls per la proposta sobre la creació i ús de xat bots amb Telegram.En la modalitat de projectes de transformació digital de centres el primer premi ha estat pel projecte 'Digitrans' de l'Escola Marià Fortuny de Reus, el segon per 'La competència digital: El nou repte de l'educació d'adults ', del Centre de Formació d'Adults de Bon Pastor, i el tercer el projecte 'DelegatsDigitals: experiència intercentres', un treball conjunt de l'Institut Narcís Oller i l'Escola La Candela de Valls.

