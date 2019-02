Domènech acusa Rajoy pels fets d'octubre: «L'Estat havia entrat en una lògica de guerra»

Xavier Domènech ha estat el segon nom propi de l'espai dels comuns que ha comparegut al Tribunal Suprem per aportar el seu testimoni, després de la declaració d'Ada Colau . Domènech, que ha abandonat la política però que era el líder d'En Comú Podem quan es van produir els fets d'octubre, ha acusat l'executiu de Mariano Rajoy d'abandonar la política. "Havia deixat de ser govern", ha expressat. "L'Estat havia entrat en una lògica de guerra", ha afegit Domènech per analitzar el comportament del govern del PP.L'excap de files dels comuns al Congrés i el Parlament ha elogiat l'1 d'octubre -l'ha definit com "un dia d'autoorganització col·lectiva" sense precedents en la història de Catalunya- i ha sostingut el caràcter pacífic de la concentració del 20 de setembre davant la seu de la conselleria d'Economia. Ha dit que en cap cas va ser "violenta". Per exemplificar-ho, ha detallat que hi van ser presents tant la seva parella com el seu fill, i que va ser una mobilització espontània de la societat catalana per denunciar les detencions i els escorcolls.En la seva intervenció inicial, Domènech ha verbalitzat que considera que els dirigents independentistes estan "injustament acusats" i que és un "símptoma de fracàs democràtic" que l'acció popular al judici estigui representada per Vox, un partit "incapaç" de condemnar el franquisme mentre que els processats siguin persones amb responsabilitats en forces polítiques "que van portar les llibertats a aquest país".Els altres testimonis citats en la jornada d'aquest dijous -Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Adrià Comella- no han pogut declarar perquè tenen oberts altres procediments judicials, en concret, al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. El tribunal els ha permès acollir-se al dret de no declarar.

