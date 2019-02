VÍDEO TVE no va emetre el documental «1-O» per «no influir» en el tribunal del judici

"Potser em vaig equivocar i l'hauríem d'haver emès". Amb aquestes paraules, Rosa María Mateo, administradora única de RTVE, ha respost les preguntes de Joan Tardà sobre per què la televisió pública espanyola no va emetre mai ni el documental 1-O, que relata la violència policial dels cossos de seguretat de l'Estat , ni el 20-S, que acredita el pacifisme dels Jordis Mateo ha assegurat que va prendre la decisió de no emetre els dos treballs de Mediapro, que si que es va emetre a TV3, per "no influir" en la ment dels magistrats que conformen el tribunal dirigit per Manuel Marchena, encarregat de jutjar els líders independentistes al Suprem. "És difícil contestar-lo", reconeix al diputat d'ERC al Congrés, tot afegint just després que "vaig veure el documental sobre l'1 d'octubre, i vaig pensar que potser no era convenient donar-lo perquè el judici del procés estava molt a prop".

