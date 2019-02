Zoido justifica l'ús de pilotes de goma l'1-O per legítima defensa

L'exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido ha justificat aquest dijous l'ús de pilotes de goma durant la jornada del referèndum de l'1-O. Aquestes es van usar a l'Escola Ramon Llull de Barcelona i van provocar la pèrdua de la visió d'un ull a Roger Español, un ciutadà que estava exercint el seu dret a vot i que va rebre l'impacte del projectil. Actualment, el procés està sent investigat pel jutjat d'instrucció 7 de Barcelona. Segons Zoido, però, aquest centre de votació va ser l'únic on es van utilitzar les pilotes de goma, i va ser "després d'haver rebut el llançament d'una tanca". "Va ser en la retirada, quan es va usar l'arma per poder sortir d'allà", ha assegurat, en defensa dels membres del Cos Nacional de la Policia. L'exministre d'interior, que ha declarat com a testimoni al judici de l'1-O que se celebra al Tribunal Suprem, assegura que l'actuació dels cossos policials va ser "proporcionada".Per altra banda, i a preguntes de l'advocat de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha afirmat no recordar si també es van utilitzar gasos lacrimògens a la localitat d'Aiguaviva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor