VÍDEO «Sóc Peter Gabriel i dono suport al moviment independentista català»

Declaració de Peter Gabriel



"Hola, sóc Peter Gabriel i dono suport al moviment independentista català.



Sóc un apassionat d'Europa, vaig perdre un oncle a la 2a Guerra Mundial, i el somni d'una Europa unida, la idea d'unir interessos polítics i econòmics, em sembla idealista i una manera per avançar cap al futur en un món cada cop més diferent i canviant.



Una de les oportunitats d'aquest paraigua europeu és que els pobles amb un fort sentiment independentista tinguin el dret a autodeterminar-se.



Per exemple... M'entristiria molt veure Escòcia separada del Regne Unit, però defensaria el dret dels escocesos de votar sobre l'autodeterminació, tal com ho han fet. I de fer-ho pacíficament, i de tenir el dret a fer-ho, i el dret a la protesta pacífica si creuen que les coses no estan anant de la manera que haurien d'anar.



Clarament, a Espanya ara mateix hi ha gent a la presó pel fet d'haver donat suport a aquesta votació. Hi va haver més d'un miler de persones que van ser lesionades o ferides quan la policia va atacar aquesta gent que reivindicava la independència de Catalunya. Això no hauria de passar a Europa."

Peter Gabriel no està nominat als premis Enderrock d'enguany, però és una de les estrelles de la gala. El veterà músic britànic -i ambaixador d'Amnistia Internacional- hi intervé amb un vídeo a favor dels drets humans en què dona un suport explícit al moviment independentista català, es manifesta a favor del dret a l’autodeterminació i posa de manifest l'existència de presos polítics a l'Estat: "A Espanya ara mateix hi ha gent a la presó pel fet d'haver donat suport a aquesta votació", afirma, en referència a l'1-O.Aquest no és el primer cop que Gabriel es posa al costat del moviment sobiranista. L'artista britànic ha cedit a l'ANC l'ús d'un dels seus màxims èxits, In Your Eyes , que ha estat adaptada amb una lletra centrada en els presos polítics i els exiliats, per a una campanya d'internacionalització del procés català.L'adaptació, amb el títol Als teus ulls, s'ha enregistrat amb la participació del propi Gabriel, Lluís Llach, Joan Baez, Gemma Humet i Mario Muñoz.

