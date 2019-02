Demanen 20 mesos de presó i 4.300 euros de multa per dos homes que van apallissar un sensesostre

La Fiscalia de Barcelona demana 20 mesos de presó, 3 mesos de multa i pagar una indemnització de 4.300 euros a dos homes que el 15 de desembre del 2018 van colpejar brutalment una persona sensesostre a Barcelona. Els fets van passar a les set del matí quan els dos homes, sense antecedents penals, juntament amb altres joves no identificats, van colpejar insistentment la porta d'una sucursal bancària.La víctima, que fa dos anys que viu en la indigència, va obrir la porta i al cap d'una estona va sortir per veure què volien. A partir d'aquest moment els acusats van humiliar i denigrar a la víctima per la seva situació de vulnerabilitat, aprofitant que no hi havia gent. El van tirar al terra i li van dirigir puntades de peu i cops de puny fins que van arribar agents del Cos Nacional de Policia de la seu de la Delegació del Govern de Barcelona.L'home -que no té casa, feina, ni ajuda familiar- va patir un traumatisme cranioencefàlic i ferides a la cara, les cames i la zona abdominal. Va necessitar deu dies per recuperar-se, quatre dels quals de repòs total, i li han quedat seqüeles. La fiscal considera que els acusats són coautors d'uns fets que constitueixen un delicte contra la integritat moral i un delicte lleu de lesions.Pel delicte contra la integritat moral demana 20 mesos de presó, inhabilitació especial per presentar-se com a candidats en processos electorals i prohibició de parlar i acostar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima durant quatre anys.En l'escrit al jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona també es reclamen tres mesos de multa amb una quota diària de 18 euros. En concret, la fiscal demana que entre els dos acusats hauran de pagar 500 euros per les lesions, 800 euros per les seqüeles i 3.000 euros pels danys morals causats; en total 4.300 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor