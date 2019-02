Cada mes s'abandonen 219 gossos i se n'adopten 44 a Barcelona

El 2018 es van produir una mitjana mensual de 218 abandonaments de gossos a Barcelona i 44 adopcions, una situació que "comença a generar un problema de saturació i de qualitat del centre d'acollida", segons exposa l'Ajuntament en un comunicat. De fet, en el decurs dels darrers quatre anys en els Centres d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) han entrat 8.320 animals entre gossos i gats, dels quals 2.771 van ser retrobats per les seves famílies (33%) i de 4.559 es va assolir l'adopció (54%), de manera que un 13% romanen al centre.Entre 2015 i 2017 una mitjana de 1.373 gossos han estat abandonats o perduts a la ciutat cada any. Durant aquest període s'han adoptat una mitjana de 1.292 gossos. Durant 2016 i 2017, per primera vegada en molts anys, es va aconseguir que les sortides superessin les entrades (2016, -9) o quedessin molt a prop (2017, +13).Per revertir la situació l'Ajuntament de Barcelona duu a terme campanyes preventives per evitar els abandonaments i el maltractament animal, intentar que els gossos arribin al CAACB, facilitar l'adopció i millorar les condicions d'estada dels animals quan això no ha estat possible. Entre les mesures per reduir la xifra d'animals que arriben al centre s'han fet campanyes contra l'abandonament i la Guàrdia Urbana ha fet més de 1000 actuacions per evitar el maltractament animal i el seu comís.El consistori exigeix complir un seguit de compromisos vers l'animal i la societat per tenir animals de companyia. L'Ajuntament també recorda que abandonar un animal està prohibit, "és un acte de crueltat i un delicte, segons la normativa catalana" i que fer-ho es pot considerar una infracció molt greu en matèria de tinença d'animals i els propietaris poden ser sancionats amb una multa d'entre 401 i 20.000 euros.Un estudi presentat pel cos d'Agents Rurals a finals de juliol 2017, basat en la comparativa 2005-2015 als refugis i centres d'acollida municipals, posava en relleu que l'any 2015 es van abandonar més de 22.000 animals de companyia a Catalunya, s'abandonava doncs un animal de companyia, gos o gat, cada 18 minuts.

