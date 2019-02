Zoido acusa Trapero de «no col·laborar» per impedir l’1-O

“Sembla que el senyor Trapero no era molt col·laborador”, ha afirmat l’exministre d’Interior Juan Ignacio Zoido, a preguntes de la Fiscalia, durant l’interrogatori que ha prestat com a testimoni al judici de l’1-O al Tribunal Suprem. Concretament, sobre el major dels Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero –també processat per rebel·lió en una causa paral·lela a l’Audiència Nacional-, ha afirmat que “a ell no li agradava estar coordinat pel senyor Pérez de los Cobos i plantejava reticències”.Zoido s’ha referit, d’aquesta manera, a les conseqüències de les diferents reunions de coordinació que hi va haver entre els Mossos, la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, que la fiscal Consuelo Madrigal ha deixat anar que, segons el seu coneixement, van ser “tenses”, sobretot pel que fa al punt de vista de Trapero. En aquestes reunions es van presentar els plans d'actuació, en funció d'allò que havia establert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.No obstant això, i malgrat hi havia alguns “dubtes” sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra per tancar col·legis i impedir el referèndum, Zoido també ha dit que es va confiar en la “professionalitat del senyor Pérez de los Cobos”, i en el cas que no es confiés en Trapero, sí que hi havia confiança en el cos policial català. L'exministre, però, ha mantingut que ja es va avisar que el nombre d'agents dels Mossos era inferior del que es desplega en altres votacions. Els 7.000 agents que van estar en actiu, ha dit, va ser inferior als 12.000 que hi va haver desplegats, per exemple, durant les eleccions al parlament del 21 de desembre.

