Els vídeos de la violència policial que no s'han pogut veure avui al Suprem

La decisió del jutge Marchena d'aquest dijous de no permetre a les parts que exhibeixin vídeos durant la fase de testimonis del judici de l'1-O s'ha produït poc abans de la compareixença de l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido, el màxim responsable de la policia espanyola durant el judici de l'1-O.Part de les preguntes de les defenses han interrogat l'exministre sobre la violència policial de la jornada. Però no han pogut mostrar cap dels vídeos que la posen de manifest, com aquests dos que va publicarel mateix 1 d'octubre del 2017.

