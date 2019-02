La caixa de resistència de la CUP recull 25.000 euros en menys de 24 hores

La caixa de resistència de la CUP ha recollit uns 25.000 euros en menys de 24 hores, després que el Tribunal Suprem hagi imposat una multa de 2.500 euros als exdiputats cupaires Eulàlia Reguant i Antonio Baños per negar-se a respondre a les preguntes de Vox durant el judici al procés sobiranista El partit ha explicat aquest dijous en un comunicat que amb aquests diners sufragarà aquestes multes i les despeses judicials i ha agraït les "aportacions solidàries" rebudes.El tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya va acordar aquest dimecres imposar una sanció de 2.500 euros per a cadascun dels exdiputats de la CUP que es van negar a respondre les preguntes que pretenia fer-los l'advocat de l'acusació popular exercida per Vox, fet que és de caràcter obligatori per als testimonis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor