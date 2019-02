VÍDEO L'advocat de Forn acorrala i deixa en evidència Zoido sobre el dispositiu contra l'1-O

Sobre el dispositiu policial de l'1-O, Zoido ha traslladat la responsabilitat en Diego Pérez de los Cobos, el coordinador d'aquell dispositiu. L'exministre ha admès que no coneix tots els detalls de les interlocutòries judicials sobre l'1-O, però es mostra convençut que "qui dirigia l'operatiu" n'estava al corrent. "No sabia quants mossos s'anaven a desplegar. Jo no dissenyo ni valoro els operatius de seguretat", ha defensat.I preguntat per qui va donar l'ordre d'intervenció durant el referèndum, ha derivat la responsabilitat: "Ho van fer els operatius". Xavier Melero, l'advocat de Joaquim Forn, ha aconseguit fet trontollar Zoido en diverses ocasions, que ha apel·lat en diverses ocasions al seu desconeixement.

