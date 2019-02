Balaguer retira tots els símbols franquistes de la ciutat

La ciutat de Balaguer ha retirat aquest dimecres l’últim símbol franquista de la ciutat, una pintada amb el nom del dictador, sota la qual encara hi havia també la seva cara, tot i que molt desdibuixada a la plaça del Mercadal. “Balaguer és des d’avui una ciutat lliure, una ciutat neta de qualsevol simbologia de l’època de la dictadura”, ha dit l’alcalde Jordi Ignasi Vidal.En els darrers mesos, segons l’alcalde, s’ha retirat tota la simbologia franquista, sobretot plaques de l’antic Ministerio de la Vivienda, plaques dels habitatges que assenyalaven els edificis de protecció oficial construïts pel règim. Així mateix també s’ha revisat el nomenclàtor dels diferents carrers de la ciutat.Entre pintades i plaques s’han eliminat un total de 53 símbols franquistes tant de l’espai públic com d’habitatges o edificis privats, una actuació, segons l’alcalde, discreta, que no ha comptat amb l’oposició de cap ciutadà.L’obligació de retirar les plaques la recull la Llei de memòria històrica aprovada l’any 2007, que especifica en l’article 15 que són les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències.

